Genova, tragico incidente a Pontedecimo: morto un uomo

Genova – Un tragico incidente si è verificato questa mattina in via Gallino, nel quartiere genovese di Pontedecimo, dove un uomo è morto.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un pedone che, per cause ancora da verificare, sarebbe stato travolto da un camion: l’impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo all’uomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Inoltre, sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e modificato la viabilità lungo la zona, e i vigili del fuoco. Si registrano leggeri rallentamenti nella zona proprio per le misure messe in atto per modificare la viabilità.

Si tratta del primo incidente mortale avvenuto tra le strade genovesi a partire dall’inizio dell’anno nuovo.

Articolo in aggiornamento

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]