Meteo Liguria, pausa del freddo e aumento delle nuvole

Correnti d’aria più temperata in arrivo da ovest interessano la Liguria determinando un generale aumento delle temperature e condizioni meteo di variabilità. Un nuovo calo termico è previsto a partire da domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 9 gennaio 2026:

Dal Tigullio verso ponente cielo poco nuvoloso con nubi di passaggio tra la notte e il primo mattino, seguite da ampi rasserenamenti.

Possibili brume sul versante padano centrale al mattino, in dissolvimento.

Sullo Spezzino nubi irregolari associate a qualche sporadico rovescio specie nelle aree interne.

Nel pomeriggio cielo sereno o velato sul settore centro-occidentale fino al Tigullio occidentale, altrove nubi sparse, ma senza più fenomeni.

Venti forti da ovest-sud ovest (Libeccio sbilenco) al largo, con locali estensioni alle coste poste da Capo Mele verso ovest e da punta Manara verso est.

Sul resto della Liguria vento irregolare con probabili ritorni da nord sul Savonese e il Genovese di ponente.

Mare da molto mosso ad agitato con onda lunga da sud-ovest in serata.

Temperature in generale aumento

Sulla costa attese temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +8°C/+15°C.

Nell’interno previste temperature minime tra -4°C/+2°C e massime tra +3°C/+9°C.