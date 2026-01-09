Milano-Cortina, la Fiamma Olimpica è arrivata in Liguria: il percorso

Liguria – Prosegue in Liguria il viaggio della Fiamma Olimpica arrivata in Italia in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina previste dal 6 al 22 febbraio 2026. Dopo esser partita dalla Grecia a fine novembre, il simbolo dei Giochi sta percorrendo tutto il paese e proprio oggi è arrivato in Liguria, dove si fermerà per due giorni.

Il primo passaggio è previsto in mattinata a Manarola, poi toccherà a La Spezia, Lavagna, Rapallo, Portofino.

Nel pomeriggio il passaggio nel capoluogo, con un lungo percorso da Boccadasse fino al Porto Antico che chiuderà la giornata di venerdì.

La giornata di domani si aprirà in piazza Matteotti a Savona, dove la Fiamma Olimpica inizierà la sua seconda – ed ultima – giornata ligure che la condurrà poi ad Imperia, Sanremo, Dolceacqua e, infine, a Ventimiglia dove saluterà la Liguria per dirigersi verso il Piemonte.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]