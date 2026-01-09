venerdì 9 Gennaio 2026
Rapallo, evade dagli arresti domiciliari: arrestato un 40enne

Redazione Liguria
carabinieri genericaRapallo (Genova) – Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Rapallo per evasione.
I militari dell’arma che erano impegnati tra le strade della cittadine ligure per un servizio di pattugliamento del territorio, hanno colto in flagrante l’uomo che si trovava al di fuori della sua abitazione nonostante il provvedimento di arresti domiciliari al quale era sottoposto.
A seguito dei successivi accertamenti svolti, il 40enne è stato fermato e tratto in arresto: è stato trasferito presso le camere di sicurezza della Compagnia di Santa Margherita Ligure in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere del reato di evasione.
