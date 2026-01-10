Fiamma Olimpica a Genova, la protesta silenziosa per la strage a Gaza

Genova – Protesta silenziosa contro le atrocità commesse dall’esercito di Israele a Gaza durante il passaggio della Fiamma Olimpica in centro. Un gruppo di cittadini ha voluto portare in piazza, civilmente e democraticamente, la vicenda dell’occupazione militare della Striscia di Gaza e il perdurare del genocidio che continua nonostante l’annunciato “cessate il fuoco” attraverso la limitazione dell’ingresso degli aiuti umanitari.

Una protesta ben visibile e che ha ricordato che anche durante quella che un tempo era la “tregua olimpica” – la sospensione di tutte le guerre e le dispute per la celebrazione delle Olimpiadi – si uccide e si muore di fame e di freddo a Gaza e che le vittime sono in gran parte donne e bambini.