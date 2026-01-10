Genova – Asfalto reso viscido da una sostanza oleosa e scatta l’allerta per pericolo di incidenti nel quartiere di Molassana, in Val Bisagno.
A segnalarlo la polizia locale che invita alla massima prudenza alla guida per automobilisti e motociclisti che percorrono via Salvador Allende nel tratto iniziale da via Molassana – via Ca De’ Rissi
Molassana, sostanza oleosa sulle strade, massima prudenza
