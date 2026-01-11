Crans-Montana, il 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini

Genova – Si svolgerà martedì 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il giovane genovese di 16 anni (ne avrebbe compiuti 17 tra una decina di giorni) morto nella strage di Crans-Montana avvenuta a Capodanno e costata la vita ad altre 39 persone.

L’esame autoptico si svolgerà dopo che in settimana si sono già celebrati i funerali del ragazzo e potrebbe fornire maggiore chiarezza su quelle che sono state le cause del decesso e sugli ultimi minuti di vita del giovane.

Tramite il proprio legale, Alessandro Vaccaro, i familiari di Emanuele hanno sollevato alcuni dubbi sulla morte del giovane golfista. Le autorità svizzere hanno ritenuto necessario lo svolgimento dell’esame del DNA per il riconoscimento ufficiale della vittima, nonostante il corpo non presentasse alcun segno di ustioni e in tasca fossero stati trovati il documento d’identità e il telefono cellulare perfettamente riconoscibili. Inoltre, i familiari avevano chiesto di svolgere l’autopsia nelle ore successive alla tragedia, senza mai ottenere risposta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]