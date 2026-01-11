Meteo Liguria, domenica di bel tempo ma lunedì peggiora

Le correnti d’aria fredda provenienti da Nord continuano ad interessare la Liguria portando condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e temperature invernali. All’inizio della prossima settimana, però, le correnti settentrionali verranno sostituite da correnti più umide e miti provenienti da meridione che porteranno un aumento della copertura nuvolosa e a qualche precipitazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 11 gennaio 2026:

per gran parte della giornata, il cielo si presenterà sereno sull’intera Regione; da segnalare solamente che, dalle ore serali, si assisterà al transito di velature a partire da ponente.

Venti fino a metà giornata, moderati o forti dai quadranti settentrionali; in tale contesto, sono attese raffiche fino a 60-80 km/h sul settore centro-occidentale della costa.

Dalle ore pomeridiane, si assisterà ad un indebolimento della ventilazione, che tenderà a divenire debole a regime variabile in serata.

Mare mosso, in calo a poco mosso sul centro-ponente.

Temperature in lieve diminuzione.

Sulla costa previste temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +10°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -8°C/+3°C e massime tra +4°C/+9°C.