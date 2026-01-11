Sestri Levante, frontale tra auto e moto: un uomo in gravi condizioni

Sestri Levante (Genova) – Un grave incidente si è verificato ieri sera in viale Mazzini, nel comune di Sestri Levante.

A schiantarsi sono state una macchina e una moto, che provenivano dalle due opposte direzioni e si sono scontrate frontalmente per cause ancora da verificare.

L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote, un uomo di circa 30 anni, che è stato sbalzato sull’asfalto dopo un volo di alcuni metri.

Il motociclista ha riportato una frattura ad un arto e un grave trauma cranico. É stato soccorso dai sanitari del 118, che l’hanno trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.

