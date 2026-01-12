lunedì 12 Gennaio 2026
Autostrade, incidente in A12: mattinata di code e traffico in tilt

Redazione Liguria
Aggiornamento – L’incidente avrebbe coinvolto almeno tre veicoli, che si sono tamponati tra loro. Non si registrano persone ferite in maniera grave. Una conducente è stata trasportata in codice giallo, quello di media gravità, all’ospedale San Martino

Genova – Un inizio di settimana segnato dal traffico e dai disagi quello che si sta vivendo in queste ore lungo l’Autostrada A12, nello specifico nel tratto compreso tra il casello di Genova Nervi e il bivio con l’A7, dove si registrano lunghe code a causa di un incidente avvenuto nelle prime ore della mattinata.
Al momento non si conosce la dinamica del sinistro stradale e nemmeno l’eventuale presenza di persone rimaste ferite, ma quel che è certo sono le ripercussioni sulla viabilità con decine di auto e mezzi pesanti al momento bloccati e con la coda che ha raggiunto una lunghezza di circa quattro chilometri. Inoltre, sempre a causa dell’incidente, si stanno segnalando code anche all’ingresso del casello di Genova Est con ripercussioni anche per quanto riguarda la viabilità ordinaria della Val Bisagno.
In A7, invece, si segnala un chilometro di coda nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa dei lavori.
