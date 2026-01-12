Genova, paura al supermercato: cassiera aggredita e presa per il collo durante un furto

Genova – Un grave episodio di violenza è avvenuto venerdì pomeriggio all’interno di un supermercato situato in via Aldo Manuzio, nel quartiere genovese di San Martino, dove una cassiera è stata aggredita durante un tentativo di furto.

A ricostruire la vicenda è il sindacato UILTuCS Liguria, che racconta l’accaduto ricostruito anche in seguito all’intervento sul posto dei carabinieri.

La cassiera avrebbe notato due donne, già note per tentativi di furto, che cercavano di uscire dal supermercato senza pagare alcuni prodotti. La lavoratrice è intervenuta, ma durante l’allontanamento una delle due donne l’ha aggredita afferrandola violentemente per il collo con modalità tali da configurare un tentativo di strangolamento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in cura la donna e l’hanno trasportata all’ospedale San Martino dove le è stato diagnosticato un trauma cervicale con prognosi di diversi giorni di inabilità lavorativa.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

“È un fatto di estrema gravità che una lavoratrice venga lasciata sola ad affrontare una situazione di rischio, senza adeguata tutela, in un contesto dove esistono sistemi di videosorveglianza e dove la sicurezza dovrebbe essere una priorità inderogabile, come evidenziato più volte anche nelle occasioni di confronto con azienda – sottolinea Eugenio Iaquinandi, funzionario Uiltucs Liguria – denunciamo con forza l’assurda contraddizione che da tempo caratterizza il settore della grande distribuzione: da un lato si chiede alle cassiere e agli addetti vendita di “prestare attenzione”, di vigilare, di prevenire i furti – arrivando in altri territori perfino a licenziamenti attraverso strumenti come il cosiddetto “test del carrello” – dall’altro, quando una lavoratrice individua un tentativo di furto, viene lasciata sola, senza protezione, esposta a rischi fisici e psicologici inaccettabili”.

