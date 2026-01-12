Genova, travolto e ucciso a Pontedecimo, autista indagato per omicidio stradale

Genova – E’ stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di accusa di omicidio stradale il conducente del mezzo pesante che ha travolto ed ucciso Maurizio Perrone, 54 anni, a Pontedecimo. La Procura di Genova indaga per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente costato la vita a Perrone che stava attraversando la strada.

L’indagato, cittadino italiano residente in Svizzera, era alla guida del mezzo che percorreva via del Canto quando, durante una manovra, ha investito l’uomo uccidendolo e trascinando per alcuni metri.

Inutili i soccorsi del 118, per Maurizio Perrone non c’era ormai più nulla da fare.

L’incidente, l’ennesimo di questo tipo, ha suscitato proteste e la richiesta di maggiori controlli sulla circolazione, nelle strade cittadine, di mezzi pesanti che hanno una limitata visibilità e possono travolgere un pedone senza nemmeno accorgersene come avvenuto recentemente a Sampierdarena dove la vittima è stata trascinata per centinaia di metri prima che un automobilista riuscisse a bloccare il Tir avvertendo il conducente della tragedia.

Indagini in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, anche grazie a testimonianze e delle registrazioni di telecamere presenti nella zona.

Maurizio Perrone, nato a Torino ma residente a Genova da anni e per anni aveva gestito una edicola a Ceranesi.

Appassionato musicista, Perrone era piuttosto conosciuto a Pontedecimo dove è grande il cordoglio per una morte che certamente poteva essere evitata e che, ancora una volta, dimostra la criticità del traffico nella zona e la necessità di maggiore presenza delle forze dell’ordine per le strade e non solo per le sanzioni.

