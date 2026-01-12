lunedì 12 Gennaio 2026
Ventimiglia, statale Aurelia chiusa per lavori verso la Francia

Cantiere cartelliVentimiglia (Imperia) – Strada statale Aurelia chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto che unisce il confine con la cittadina del ponente ligure. Una chiusura imposta dalla necessità di lavori che proseguiranno, salvo contrattempi, sino al prossimo 12 maggio.
Grande la preoccupazione di automobilisti e trasportatori che temono che il provvedimento crei pesanti disagi alla circolazione della zona, specie nei fine settimana quando i flussi di auto da e per la Francia sono molto intensi.
La statale Aurelia resterà chiusa in entrambi le direzioni di marcia, dalla rotatoria di Latte al Confine di Stato di Ponte San Ludovico.
L’Anas deve infatti realizzare lavori di manutenzione e risanamento delle gallerie “Dogana” e “Balzi Rossi”.

