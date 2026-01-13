martedì 13 Gennaio 2026
Genova, cittadini iraniani in piazza contro il regime Khamenei

Redazione Liguria
0

manifestazione Iran GenovaGenova – Nei giorni in cui le manifestazioni della popolazione iraniana stanno attirando l’attenzione di tutto il mondo con migliaia di giovani scesi in strada e già migliaia tra protestati uccisi o arrestati tra la capitale Teheran e non solo, la protesta arriva anche a Genova.
É accaduto questa mattina in piazza Matteotti, in pieno centro, dove circa duecento manifestanti – per lo più cittadini iraniani – hanno espresso tutta la propria solidarietà e vicinanza nei confronti dei connazionali – spesso amici o familiari – che sono vittime delle violenze dello stato.
Cori e slogan contro il regime Khamenei sono stati si sono uditi sotto la pioggia, con i manifestanti che lamentano soprattutto la difficoltà di mettersi in contatto con i propri cari in Iran a causa del blocco delle reti internet voluto dal regime.
“A nome della Regione Liguria ho voluto far arrivare un messaggio di profondo rispetto e sincera vicinanza a chi manifesta pacificamente per chiedere giustizia e cambiamento”, ha commentato Marco Bucci.
© Liguria Oggi 2026
