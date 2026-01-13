Genova, cittadini iraniani in piazza contro il regime Khamenei

Genova – Nei giorni in cui le manifestazioni della popolazione iraniana stanno attirando l’attenzione di tutto il mondo con migliaia di giovani scesi in strada e già migliaia tra protestati uccisi o arrestati tra la capitale Teheran e non solo, la protesta arriva anche a Genova.

É accaduto questa mattina in piazza Matteotti, in pieno centro, dove circa duecento manifestanti – per lo più cittadini iraniani – hanno espresso tutta la propria solidarietà e vicinanza nei confronti dei connazionali – spesso amici o familiari – che sono vittime delle violenze dello stato.

Cori e slogan contro il regime Khamenei sono stati si sono uditi sotto la pioggia, con i manifestanti che lamentano soprattutto la difficoltà di mettersi in contatto con i propri cari in Iran a causa del blocco delle reti internet voluto dal regime.

“A nome della Regione Liguria ho voluto far arrivare un messaggio di profondo rispetto e sincera vicinanza a chi manifesta pacificamente per chiedere giustizia e cambiamento”, ha commentato Marco Bucci.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]