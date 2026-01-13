Genova, danneggiano le auto in sosta in piena notte: coppia denunciata

Genova – Un uomo di 38 anni e una donna di 29 anni sono stati fermati e denunciati per aver danneggiato delle auto in sosta in via Mura degli Angeli in centro a Genova.

L’allarme è stato lanciato in piena notta da alcuni residenti della zona, che hanno avvertito dei rumori provenire dalla strada, hanno notato i due armeggiare nei pressi di alcune vetture parcheggiate e hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti si sono messi sulle tracce dei due, individuandoli poco dopo. La coppia ha tentato di disfarsi di due martelletti frangi-vetro, ma entrambi sono stati visti e fermati.

Nei loro confronti, entrambi pregiudicati, è scattata la denuncia: dovranno rispondere delle accuse di danneggiamento in concorso e porto di oggetti od armi atti ad offendere.

