martedì 13 Gennaio 2026
Genova, funicolare Sant’Anna ancora ferma per problemi tecnici

Redazione Liguria
funicolare Sant'Anna Genova CastellettoGenova – Funicolare Sant’Anna ancora ferma per problemi tecnici e ancora proteste degli utenti per le interruzioni del servizio sempre più frequenti e prolungate.
La funicolare che collega il centro città con il quartiere di Castelletto è ferma da questa mattina intorno alle 7,30, nel pieno dell’orario di utilizzo da parte di chi si reca al lavoro e degli studenti che la usano per andare a scuola
Il servizio AMT risulta “temporaneamente sospeso causa problemi tecnici” che non vengono però precisati nonostante il blocco si ripeta con una certa frequenza.
Un disservizio che si ripete anche per la funicolare Zecca-Righi lasciando a terra molti passeggeri che devono accontentarsi del servizio sostitutivo in bus, con percorsi molto più tortuosi e lunghi e tempistiche di percorrenza decisamente più lunghe.

