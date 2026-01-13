Genova, fuori pericolo il ragazzino travolto da ambulanza in via Archimede

Genova – Prosegue, all’ospedale Gaslini, il miglioramento del ragazzino di 12 anni travolto da un’ambulanza mentre attraversava la strada sulle strisce, in via Archimede a San Fruttuoso. Le immagini del ragazzino che saluta dal letto dell’ospedale e che è dunque cosciente, sono state pubblicate dalla squadra di calcio in cui gioca, insieme ad un incoraggiamento dei compagni che speranno di poter presto riaverlo nel team.

Segni di un miglioramento progressivo dopo i giorni della paura e dell’angoscia per i genitori che erano stati chiamati per informarli che il figlio era ricoverato in gravi condizioni in ospedale con un grave trauma cranico provocato dall’impatto con l’ambulanza.

L’incidente era avvenuto ai primi di dicembre e per il ragazzino era iniziato un periodo molto delicato nel quale era mantenuto in uno stato di coma farmacologico per consentire la ripresa e la guarigione.

Ora che il ragazzo si è risvegliato e risponde agli stimoli, i medici lo considerano fuori pericolo ma la ripresa necessita di ulteriori cure delicate per rimetterlo in piedi prima possibile.

Intanto proseguono le indagini su quanto avvenuto in via Archimede e l’autista dell’ambulanza è indagato per quanto avvenuto perché, anche con un paziente a bordo e con le sirene attivate, i mezzi di soccorso sono comunque tenuti al rispetto delle norme del codice stradale.

Occorre chiarire la dinamica dell’incidente perché sembra che il ragazzino sia stato travolto mentre era sulle strisce, colpito mentre stava andando a scuola che si trova a poche decine di metri.

Conducente e Pubblica assistenza hanno sempre offerto la massima collaborazione consegnando le dashcam presenti a bordo del mezzo e i tracciati gps che documentano secondo dopo secondo, il “comportamento” dell’ambulanza.