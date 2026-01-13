Genova, maxi-rissa tra 20 persone sul bus: indagini in corso

Genova – Un nuovo episodio di violenza è avvenuto a bordo di un mezzo pubblico lungo le strade genovesi.

É avvenuto sabato sera in via Cantore a bordo di un mezzo della linea 18, dove è scoppiata una violenta rissa che ha visto il coinvolgimento di una ventina di persone secondo quanto riportato dagli altri passeggeri. All’origine del fatto ci sarebbe stato un tentativo di rapina.

Il bilancio è di due persone rimaste ferite, entrambe soccorse dai sanitari del 118 e in seguito deferite dagli agenti della polizia locale. Tutti gli altri partecipanti sono riusciti a darsi alla fuga prima dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine.

Sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto ed identificare i responsabili. In tal senso, saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

