martedì 13 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, maxi-rissa tra 20 persone sul bus: indagini in corso
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, maxi-rissa tra 20 persone sul bus: indagini in corso

Redazione Liguria
0

Polizia Locale agente autobusGenova – Un nuovo episodio di violenza è avvenuto a bordo di un mezzo pubblico lungo le strade genovesi.
É avvenuto sabato sera in via Cantore a bordo di un mezzo della linea 18, dove è scoppiata una violenta rissa che ha visto il coinvolgimento di una ventina di persone secondo quanto riportato dagli altri passeggeri. All’origine del fatto ci sarebbe stato un tentativo di rapina.
Il bilancio è di due persone rimaste ferite, entrambe soccorse dai sanitari del 118 e in seguito deferite dagli agenti della polizia locale. Tutti gli altri partecipanti sono riusciti a darsi alla fuga prima dell’arrivo sul posto delle forze dell’ordine.
Sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto ed identificare i responsabili. In tal senso, saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Ambulanza Genova

Genova, raffica di incidenti in città: feriti e code

Cronaca
truffa online rinnovo tessera sanitaria

Truffa del rinnovo tessera sanitaria, ecco come evitarla

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, pedone travolto sulle strisce a San Fruttuoso

Cronaca
Polizia ferroviaria

La Spezia, giovane rapinato vicino alla Stazione, fermato il ladro

Cronaca