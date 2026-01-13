Genova, pedone travolto sulle strisce a San Fruttuoso

Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Questa volta è successo nel quartiere di San Fruttuoso dove un uomo è stato investito e gettato a terra da uno scooter.

L’incidente questa mattina, in via G.B. D’Albertis dove una giovane a bordo di uno scooter ha investito la persona mentre stava attraversando la strada.

L’uomoo è stato scaraventato a terra riportando diverse ferite fortunatamente non gravi.

Soccorso dai passanti e poi dall’ambulanza inviata dal 118, l’uomo è stato trasferito per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Una raffica di incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha funestato l’avvio della mattinata, anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Numerosi gli interventi in città per scooter caduti e persone scivolate a terra.