martedì 13 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, pedone travolto sulle strisce a San Fruttuoso
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSan Fruttuoso

Genova, pedone travolto sulle strisce a San Fruttuoso

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiGenova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. Questa volta è successo nel quartiere di San Fruttuoso dove un uomo è stato investito e gettato a terra da uno scooter.
L’incidente questa mattina, in via G.B. D’Albertis dove una giovane a bordo di uno scooter ha investito la persona mentre stava attraversando la strada.
L’uomoo è stato scaraventato a terra riportando diverse ferite fortunatamente non gravi.
Soccorso dai passanti e poi dall’ambulanza inviata dal 118, l’uomo è stato trasferito per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.
Una raffica di incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha funestato l’avvio della mattinata, anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.
Numerosi gli interventi in città per scooter caduti e persone scivolate a terra.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Polizia ferroviaria

La Spezia, giovane rapinato vicino alla Stazione, fermato il ladro

Cronaca
funicolare Sant'Anna Genova Castelletto

Genova, funicolare Sant’Anna ancora ferma per problemi tecnici

Cronaca
meteo Liguria martedì 13 gennaio 2026

Meteo Liguria, cielo coperto e deboli precipitazioni sparse

Cronaca
crans montana incendio

Strage di Crans-Montana, fissata la data dell’autopsia per Emanuele Galeppini

Cronaca