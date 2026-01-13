Genova, riaperta via Balbi: cosa cambia per il traffico

Genova – A partire da questa mattina via Balbi è stata riaperta al transito dei veicoli autorizzati, mentre viene anche confermato il limite dei 30km/h di velocità massima per tutti i veicoli che percorrono la strada.

Negli scorsi mesi la viabilità era stata interdetta per consentire la realizzazione di alcuni lavori nell’ambito del progetto 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, di cui è terminata la prima fase.

“Terminata la prima fase dei lavori di realizzazione del nuovo cavidotto – si legge sul sito del Comune di Genova – nel quadro del progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, da questa mattina via Balbi riapre nuovamente al transito dei veicoli autorizzati.

Contestualmente alla riapertura, viene confermato il limite dei 30 km/h di velocità massima per tutti i veicoli.

Nel dettaglio, ecco le nuove prescrizioni in vigore in via Balbi e nelle strade limitrofe fino alle ore 24.00 del 31 gennaio:

– via Balbi:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. senso unico di marcia per la direzione ponente con transito consentito alle categorie autorizzate, ai veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili, alle diramazioni stradali e a via Arsenale di Terra, con accesso da piazza della Nunziata;

3. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di Terra e piazza Acquaverde è istituito ulteriore stallo di sosta riservato a veicoli al servizio o in uso a persone con impedita o ridotta capacità motoria in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso e area di sosta riservata ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00-24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.

– via Arsenale di Terra:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ai veicoli della Polizia di Stato con orario 00.00/24.00 e la sanzione accessoria della rimozione forzata per le altre categorie di veicoli.

– salita della Provvidenza:

obbligo di svolta a destra per i veicoli in marcia da monte verso mare all’intersezione con via Balbi.

