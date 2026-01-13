La Spezia, giovane rapinato vicino alla Stazione, fermato il ladro

La Spezia – Ha aggredito un giovane vicino alla stazione ferroviaria e lo ha derubato del telefono cellulare. Inganini della polizia sulla rapina avvenuta lo scorso 3 gennaio ai danni di un ragazzo che passava in zona.

La polizia ha ricevuto la denuncia del giovane e subito sono partite le indagini. Gli operatori della Questura hanno raggiunto immediatamente il posto e, al termine di approfondito sopralluogo in zona e nelle vie limitrofe, condotto anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza cittadine hanno poturo recuperare il telefono cellulare all’interno di un tombino, verosimilmente gettato dal rapinatore subito dopo il furto, nel tentativo di sottrarsi alle sue responsabilità.

Lo smartphone è stato restituito al proprietario e i successivi approfonditi accertamenti investigativi, usando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e ferroviario,

analizzate anche con l’ausilio di personale del locale Posto di Polizia Ferroviaria, hanno

portato all’identificazione del rapinatore: un giovane residente nel genovese, che è stato denunciato alla Procura spezzina per i reati di rapina e lesioni.

La posizione dell’indagato sarà sottoposta al vaglio della Divisione Anticrimine della

Questura per gli eventuali ulteriori seguiti di carattere amministrativo, anche ai fini

dell’eventuale emissione di misure di prevenzione.

Proseguirà anche nelle prossime settimane, l’intensificazione dei servizi di controllo

del territorio e di vigilanza nelle zone sensibili della città, tra le quali rientrano gli scali

ferroviari e le aree agli stessi limitrofe, anche al fine di prevenire e reprimere fenomeni di

micro criminalità.