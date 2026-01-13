martedì 13 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaLa Spezia, giovane rapinato vicino alla Stazione, fermato il ladro
Notizie LiguriaLa SpeziaCronaca

La Spezia, giovane rapinato vicino alla Stazione, fermato il ladro

Redazione Liguria
0

Polizia ferroviariaLa Spezia – Ha aggredito un giovane vicino alla stazione ferroviaria e lo ha derubato del telefono cellulare. Inganini della polizia sulla rapina avvenuta lo scorso 3 gennaio ai danni di un ragazzo che passava in zona.
La polizia ha ricevuto la denuncia del giovane e subito sono partite le indagini. Gli operatori della Questura hanno raggiunto immediatamente il posto e, al termine di approfondito sopralluogo in zona e nelle vie limitrofe, condotto anche attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza cittadine hanno poturo recuperare il telefono cellulare all’interno di un tombino, verosimilmente gettato dal rapinatore subito dopo il furto, nel tentativo di sottrarsi alle sue responsabilità.
Lo smartphone è stato restituito al proprietario e i successivi approfonditi accertamenti investigativi, usando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e ferroviario,
analizzate anche con l’ausilio di personale del locale Posto di Polizia Ferroviaria, hanno
portato all’identificazione del rapinatore: un giovane residente nel genovese, che è stato denunciato alla Procura spezzina per i reati di rapina e lesioni.
La posizione dell’indagato sarà sottoposta al vaglio della Divisione Anticrimine della
Questura per gli eventuali ulteriori seguiti di carattere amministrativo, anche ai fini
dell’eventuale emissione di misure di prevenzione.
Proseguirà anche nelle prossime settimane, l’intensificazione dei servizi di controllo
del territorio e di vigilanza nelle zone sensibili della città, tra le quali rientrano gli scali
ferroviari e le aree agli stessi limitrofe, anche al fine di prevenire e reprimere fenomeni di
micro criminalità.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
funicolare Sant'Anna Genova Castelletto

Genova, funicolare Sant’Anna ancora ferma per problemi tecnici

Cronaca
meteo Liguria martedì 13 gennaio 2026

Meteo Liguria, cielo coperto e deboli precipitazioni sparse

Cronaca
crans montana incendio

Strage di Crans-Montana, fissata la data dell’autopsia per Emanuele Galeppini

Cronaca
ragazzino investito via archimede

Genova, fuori pericolo il ragazzino travolto da ambulanza in via Archimede

Cronaca