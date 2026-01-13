Meteo Liguria, cielo coperto e deboli precipitazioni sparse

Correnti umide provenienti dai quadranti meridionali portano un aumento della nuvolosità sulla Liguria con precipitazioni sparse sul Centro-Levante regionale. Condizioni meteo che dovrebbero restare stabili ancora per qualche giorno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 13 gennaio 2026:

cielo coperto o molto nuvoloso specie nel settore centro-orientale con precipitazioni deboli sparse ad interessare lo Spezzino e il Genovese Centro-Orientale.

Nuvolosità irregolare a Ponente, in inspessimento pomeridiano, specie in costa.

Deboli pioviggini in serata dal Genovese si estenderanno al Savonese Orientale e alle aree interne limitrofe con accumuli pressocché irrisori.

Venti in mattinata: deboli dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, deboli o al più moderati da Sud/Sud-Ovest su Imperiese e Centro-Levante.

Rotazione ad Est/Sud-Est nel corso del pomeriggio tra Genovese e Spezzino, con rinforzi moderati sul Tigullio costiero.

Deboli variabili altrove.

Mare generalmente molto mosso con onda lunga da Sud/Sud-Est (periodo: 5-6 s.)

Temperature in generale aumento sotto costa e nei valori minimi nelle aree interne.

Leggera diminuzione nei valori massimi sui versanti padani centro-occidentali.

Sulla costa previte temperature minime tra +7°C/+13°C e massime tra +11°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+7°C e massime tra +6°C/+11°C.