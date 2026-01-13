Correnti umide provenienti dai quadranti meridionali portano un aumento della nuvolosità sulla Liguria con precipitazioni sparse sul Centro-Levante regionale. Condizioni meteo che dovrebbero restare stabili ancora per qualche giorno.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 13 gennaio 2026:
cielo coperto o molto nuvoloso specie nel settore centro-orientale con precipitazioni deboli sparse ad interessare lo Spezzino e il Genovese Centro-Orientale.
Nuvolosità irregolare a Ponente, in inspessimento pomeridiano, specie in costa.
Deboli pioviggini in serata dal Genovese si estenderanno al Savonese Orientale e alle aree interne limitrofe con accumuli pressocché irrisori.
Venti in mattinata: deboli dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, deboli o al più moderati da Sud/Sud-Ovest su Imperiese e Centro-Levante.
Rotazione ad Est/Sud-Est nel corso del pomeriggio tra Genovese e Spezzino, con rinforzi moderati sul Tigullio costiero.
Deboli variabili altrove.
Mare generalmente molto mosso con onda lunga da Sud/Sud-Est (periodo: 5-6 s.)
Temperature in generale aumento sotto costa e nei valori minimi nelle aree interne.
Leggera diminuzione nei valori massimi sui versanti padani centro-occidentali.
Sulla costa previte temperature minime tra +7°C/+13°C e massime tra +11°C/+16°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+7°C e massime tra +6°C/+11°C.
Meteo Liguria, cielo coperto e deboli precipitazioni sparse
