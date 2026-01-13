martedì 13 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaMeteo Liguria, cielo coperto e deboli precipitazioni sparse
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, cielo coperto e deboli precipitazioni sparse

Redazione Liguria
0

meteo Liguria martedì 13 gennaio 2026Correnti umide provenienti dai quadranti meridionali portano un aumento della nuvolosità sulla Liguria con precipitazioni sparse sul Centro-Levante regionale. Condizioni meteo che dovrebbero restare stabili ancora per qualche giorno.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 13 gennaio 2026:
cielo coperto o molto nuvoloso specie nel settore centro-orientale con precipitazioni deboli sparse ad interessare lo Spezzino e il Genovese Centro-Orientale.
Nuvolosità irregolare a Ponente, in inspessimento pomeridiano, specie in costa.
Deboli pioviggini in serata dal Genovese si estenderanno al Savonese Orientale e alle aree interne limitrofe con accumuli pressocché irrisori.
Venti in mattinata: deboli dai quadranti settentrionali sul Savonese costiero, deboli o al più moderati da Sud/Sud-Ovest su Imperiese e Centro-Levante.
Rotazione ad Est/Sud-Est nel corso del pomeriggio tra Genovese e Spezzino, con rinforzi moderati sul Tigullio costiero.
Deboli variabili altrove.
Mare generalmente molto mosso con onda lunga da Sud/Sud-Est (periodo: 5-6 s.)
Temperature in generale aumento sotto costa e nei valori minimi nelle aree interne.
Leggera diminuzione nei valori massimi sui versanti padani centro-occidentali.
Sulla costa previte temperature minime tra +7°C/+13°C e massime tra +11°C/+16°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+7°C e massime tra +6°C/+11°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
crans montana incendio

Strage di Crans-Montana, fissata la data dell’autopsia per Emanuele Galeppini

Varie
ragazzino investito via archimede

Genova, fuori pericolo il ragazzino travolto da ambulanza in via Archimede

Cronaca
pontedecimo incidente mortale Maurizio Perrone

Genova, travolto e ucciso a Pontedecimo, autista indagato per omicidio stradale

Cronaca
Vespa velutina

Savona, la Vespa velutina avanza e i Volontari non ricevono i...

Cronaca