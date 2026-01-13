Strage Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti

Crans-Montana – Niente arresti domiciliari per Jessica Moretti. É questa la decisione arrivata a metà pomeriggio dal Tribunale di Sion, che ha accolto la proposta del pubblico ministero: la donna dovrà versare una cauzione e consegnare i propri documenti d’identità, avrà l’obbligo di non lasciare il territorio svizzero e dovrà presentarsi ogni giorno alla polizia.

La donna si trovava all’interno del locale ‘Le Constellation’ a Crans-Montana la notte di Capodanno, quando è scoppiato l’incendio che ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116. Da giorni rimbalzano voci su alcuni video che la riprenderebbero fuggire al momento della tragedia mentre stringe in mano la cassa contenente l’incasso della serata.

Intanto, rimane in carcere il marito Jacques, proprietario del locale insieme alla moglie ma assente la sera della strage. L’uomo è stato arrestato la scorsa settimana al termine di un interrogatorio durato circa sei ore, mentre ieri mattina il fermo è stato convalidato.

