martedì 13 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaStrage di Crans-Montana, fissata la data dell'autopsia per Emanuele Galeppini
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriNotizie in evidenza

Strage di Crans-Montana, fissata la data dell’autopsia per Emanuele Galeppini

Redazione Liguria
0

crans montana incendioGenova – Verrà eseguita il prossimo 20 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il ragazzo genovese di 17 anni morto nel terribile rogo divampato a Capodanno nel locale Le Constellation di Cran-Montana, in Svizzera. Un esame fondamentale – e per questo oggetto di contestazione con le autorità svizzere che non lo hanno ordinato – per accertare come sia morto il giovane che prima era stato inserito tra i dispersi, con richiesta di test del dna per il riconoscimento, e poi si è scoperto avere il corpo intatto e senza ustioni o bruciature ed ancora con il portafogli, i documenti e il telefono cellulare nei vestiti.
La famiglia ha chiesto sin da subito di conoscere la verità sulle circostaze del decesso ricevendo però poca collaborazione e poche risposte dalle autorià svizzere che seguono il caso.
Uno dei “dubbi” riguarda proprio la mancata esecuzione dell’autopsia su tutti i corpi dei ragazzi italiani morti nel rogo. Una mancanza che i legali considerano grave visto che si tratta di esami delicati e fondamentali per “fotografare” quanto avvenuto e stabilire elementi fondamentali per le indagini.
L’apertura di una inchiesta italiana, che non potrà portare ad una condanna dei responsabili perché cittadini francesi e con il presunto reato commesso in Svizzera, è un atto formale per consentire alle famiglie di avere rapporti diretti con chi segue le indagini sul posto.
Intanto è stato convalidato l’arresto dei coniugi proprietari del locale distrutto dalle fiamme.
Il marito resterà in carcere in attesa di giudizio mentre la moglie resterà (inspiegabilmente) agli arresti domiciliari.
L’uomo, Jacques Moretti, si è difeso sostenendo di aver testato personalmente la resistenza al fuoco dei pannelli che sarebbero invece al centro dell’inchiesta per la rapidità con cui si sono incendiati, ma le “prove” effettuate sul posto sembrano dire il contrario.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo Liguria martedì 13 gennaio 2026

Meteo Liguria, cielo coperto e deboli precipitazioni sparse

Cronaca
ragazzino investito via archimede

Genova, fuori pericolo il ragazzino travolto da ambulanza in via Archimede

Cronaca
pontedecimo incidente mortale Maurizio Perrone

Genova, travolto e ucciso a Pontedecimo, autista indagato per omicidio stradale

Cronaca
Vespa velutina

Savona, la Vespa velutina avanza e i Volontari non ricevono i...

Cronaca