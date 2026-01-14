Alassio, armati di machete rapinano un turista: arrestati tre giovanissimi

Alassio (Savona) – Sono stati identificati e arrestati tre giovanissimi di età compresa tra i 18 e i 19 anni considerati responsabili della rapina avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 agosto ai danni di un turista milanese.

I tre, armati di machete e con il volto coperto da un passamontagna, già poco prima avrebbero tentato di rapinare un coetaneo che era riuscito a fuggire. Poco dopo hanno incrociato il 20enne milanese che stava uscendo da una discoteca, l’hanno accerchiato e derubato della collanina e del portafoglio.

Nel successivo tentativo di fuga, la vittima è stata raggiunta e picchiata violentemente: soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale dove le sono state riscontrate ferite guaribili in una ventina di giorni e la frattura di un dito.

A seguito delle indagini condotte anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, negli scorsi giorni i carabinieri hanno identificato e arrestato i tre presunti responsabili. Si tratta di tre ragazzi residenti tra la provincia di Alessandria e quella di Cuneo.

Le perquisizioni domiciliari svolte dai militari dell’arma hanno permesso di ottenere ulteriori elementi utili per le indagini.

