mercoledì 14 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, chiude lo storico fioraio di via XX settembre, 7 dipendenti a...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro

Genova, chiude lo storico fioraio di via XX settembre, 7 dipendenti a casa

Redazione Liguria
0

fioraio via XX settembre genovaGenova – Ancora una chiusura di un negozio storico nel centro cittadino. Dopo 40 anni di attività ha deciso di chiudere la Galleria d’Arte e Fiori e ben 7 dipendenti perderanno il lavoro.
Una notizia che, ancora una volta, conferma la lenta ed apparentemente inarrestabile crisi del settore commerciale che ha radici lontane. Tra costi alle stelle degli affitti per gli immobili e concorrenza sempre più spietata persino dai supermercati, il “fioraio” di via XX settembre ha dovuto arrendersi e ha avviato una maxi svendita di piante e fiori con affari davvero imperdibili.
Diverse generazioni hanno acquistato fiori e piante nel negozio e moltissimi genovesi hanno ricordi di matrimoni, comunioni e feste legati agli addobbi e alle decorazioni fornite dal punto vendita.
La chiusura definitiva è attesa per la fine del mese e le serrande abbassate saranno un altro duro colpo al tessuto commerciale genovese che proprio non sembra riuscire a sviluppare gli anticorpi necessari ad affrontare la crisi che da anni logora i commercianti.
A suscitare preoccupazione la perdita del lavoro per ben 7 dipendenti che ruotavano nella struttura. Per loro si apre purtroppo la triste trafila che porta ai sussidi per la disoccupazione e la speranza di potersi riconvertire ad un altro lavoro anche se alcuni di loro sono vicini alla pensione ma non “abbastanza” come sempre più spesso accade ad un numero crescente di italiani che finisce per perdere il lavoro in un’età molto critica e che non viene tenuta nella dovuta considerazione da uno Stato sempre più impegnato a trovare soluzioni per l’ingresso nel mondo del Lavoro e poco per assistere coloro che sono costretti a reinventarsi un futuro in attesa (speranza) di andare finalmente in pensione.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
centralina qualità aria Arpal

Salute, in Liguria migliora la qualità dell’aria ma con qualche criticità

Cronaca
Cantiere cartelli

Genova, Ponte elicoidale chiuso per due notti da stasera

Cronaca
coda autostrada A10

Genova, pomeriggio di code in città e Autostrada: traffico nel caos

Cronaca
rifiuti ingombranti genova

Genova, rifiuti ingombranti abbandonati, multe a Cornigliano e Sestri

Cronaca