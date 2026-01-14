Genova, chiude lo storico fioraio di via XX settembre, 7 dipendenti a casa

Genova – Ancora una chiusura di un negozio storico nel centro cittadino. Dopo 40 anni di attività ha deciso di chiudere la Galleria d’Arte e Fiori e ben 7 dipendenti perderanno il lavoro.

Una notizia che, ancora una volta, conferma la lenta ed apparentemente inarrestabile crisi del settore commerciale che ha radici lontane. Tra costi alle stelle degli affitti per gli immobili e concorrenza sempre più spietata persino dai supermercati, il “fioraio” di via XX settembre ha dovuto arrendersi e ha avviato una maxi svendita di piante e fiori con affari davvero imperdibili.

Diverse generazioni hanno acquistato fiori e piante nel negozio e moltissimi genovesi hanno ricordi di matrimoni, comunioni e feste legati agli addobbi e alle decorazioni fornite dal punto vendita.

La chiusura definitiva è attesa per la fine del mese e le serrande abbassate saranno un altro duro colpo al tessuto commerciale genovese che proprio non sembra riuscire a sviluppare gli anticorpi necessari ad affrontare la crisi che da anni logora i commercianti.

A suscitare preoccupazione la perdita del lavoro per ben 7 dipendenti che ruotavano nella struttura. Per loro si apre purtroppo la triste trafila che porta ai sussidi per la disoccupazione e la speranza di potersi riconvertire ad un altro lavoro anche se alcuni di loro sono vicini alla pensione ma non “abbastanza” come sempre più spesso accade ad un numero crescente di italiani che finisce per perdere il lavoro in un’età molto critica e che non viene tenuta nella dovuta considerazione da uno Stato sempre più impegnato a trovare soluzioni per l’ingresso nel mondo del Lavoro e poco per assistere coloro che sono costretti a reinventarsi un futuro in attesa (speranza) di andare finalmente in pensione.