Genova, entro febbraio la riapertura dell’ascensore di Quezzi

Genova – Nella seduta di ieri del consiglio comunale è tornato d’attualità il tema dell’ascensore di Quezzi, fermo dal mese di giugno, che rappresenta uno dei servizio fondamentali per la mobilità della zona. A chiedere informazione in merito allo stato dei lavori è stato la consigliera di Vince Genova, Rosanna Stuppia.

La riattivazione del servizio, come confermato dall’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, dovrebbe avvenire entro febbraio.

“Nel corso delle attività di manutenzione straordinaria e di revisione generale dell’impianto, si è reso necessario procedere alla sostituzione della ditta precedentemente incaricata. Questo avvicendamento tra imprese, attuato non senza difficoltà operative, ha consentito di organizzare i lavori in maniera più adeguata e funzionale ad una risoluzione più efficace delle criticità. La riattivazione dell’impianto, salvo imprevisti e problematiche legate al collaudo, è prevista entro febbraio 2026”, ha detto Robotti.

