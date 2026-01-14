mercoledì 14 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, incendio in casa a Sampierdarena, morti due cani ed un gatto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarenaNotizie in evidenza

Genova, incendio in casa a Sampierdarena, morti due cani ed un gatto

Redazione Liguria
0

Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno localeGenova – Due cani ed un gatto sono morti nell’incendio che ha interessato la cucina di un appartamento di Sampierdarena.
I vigili del fuoco sono intervenuti in via Scanzi a seguito della segnalazione di fiamme nella cucina di un appartamento.
I pompieri hanno spento le fiamme trovando tra i resti della cucina gravemente danneggiata, i resti dei poveri animali che non sono riusciti a mettersi in salvo.
Cause probabilmente legate ad un gruppo di continuità presente nell’appartamento a ridosso del quale si sono registrate le temperature più elevate.
Le indagini accerteranno ora se gli animali siano morti a causa delle esalazioni o per le fiamme o se erano già morti al momento del rogo.
(Foto di Archivio)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo liguria mercoledì 14 gennaio 2026

Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi almeno sino al week end

Cronaca
Incendio Crans-Montana

Strage Crans-Montana, niente domiciliari per Jessica Moretti

Cronaca
manifestazione Iran Genova

Genova, cittadini iraniani in piazza contro il regime Khamenei

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, danneggiano le auto in sosta in piena notte: coppia denunciata

Cronaca