Genova, incendio in casa a Sampierdarena, morti due cani ed un gatto

Genova – Due cani ed un gatto sono morti nell’incendio che ha interessato la cucina di un appartamento di Sampierdarena.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Scanzi a seguito della segnalazione di fiamme nella cucina di un appartamento.

I pompieri hanno spento le fiamme trovando tra i resti della cucina gravemente danneggiata, i resti dei poveri animali che non sono riusciti a mettersi in salvo.

Cause probabilmente legate ad un gruppo di continuità presente nell’appartamento a ridosso del quale si sono registrate le temperature più elevate.

Le indagini accerteranno ora se gli animali siano morti a causa delle esalazioni o per le fiamme o se erano già morti al momento del rogo.

(Foto di Archivio)