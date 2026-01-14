Genova, Ponte elicoidale chiuso per due notti da stasera

Genova – Il ponte elicoidale chiuso, questa sera e per due sere consecutive, a Sampierdarena. Il Comune avverte della chiusura temporanea al transito, dovuta ai lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno che sarà in vigore dal 14 al 16 gennaio, tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo.

Da questa sera scatta il divieto di transito sul Ponte Elicoidale, esclusivamente per la direttrice Levante, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.

Per due notti consecutive non sarà pertanto possibile percorrere il Nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da Lungomare Canepa. Per chi si deve immettere in Sopraelevata, si consiglia di transitare da via Milano, mentre per chi è diretto in Autostrada tramite il casello di Genova Ovest si consiglia di proseguire lungo le vie Milano e Cantore direzione Ponente, o in alternativa utilizzare l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.