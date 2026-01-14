Genova, rifiuti ingombranti abbandonati, multe a Cornigliano e Sestri

Dieci sanzioni per violazione del Regolamento di polizia urbana e tre contestazioni per violazioni più gravi, con multa da mille euro e fermo amministrativo dei mezzi. È il bilancio dell’intensificazione dei controlli antidegrado che ha coinvolto, in questa occasione, le delegazioni di Cornigliano e Sestri Ponente.

La Polizia Locale, infatti, grazie agli appostamenti, alla visione delle telecamere del circuito di video sorveglianza cittadino e alle preziose e puntuali segnalazioni dei residenti, è riuscita a cogliere sul fatto o a risalire a chi ha abbandonato rifiuti ingombranti, in particolare mobilio, elettrodomestici e materassi.

«L’abbandono dei rifiuti è un atto di inciviltà che danneggia i quartieri e chi li vive – dice l’assessora alla Polizia Locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi –. I controlli della Polizia Locale, rafforzati grazie alla videosorveglianza e alle segnalazioni dei cittadini, stanno dando risultati concreti. Continueremo con determinazione: tolleranza zero per chi continua a compiere questi gesti di inciviltà».