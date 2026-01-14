Imperia, Guardia di Finanza sequestra mezza tonnellata di marijuana

Imperia – Oltre 70 bidoni di plastica ricolmi di infiorescenze di marijuana, pronti per essere rivenduti sul mercato illegale. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Imperia hanno portato a termine un’operazione finalizzata al contrasto dei traffici illeciti che ha consentito di sequestrare oltre mezza tonnellata di infiorescenze di canapa già essiccate e lavorate pronte per essere immesse sul mercato, nonché una piantagione di piante di canapa coltivata all’interno di una serra.

Durante un controllo, i finanzieri di Imperia hanno individuato un deposito in uso a una ditta individuale operante nel macro settore commerciale della “coltivazione”, nel quale due persone erano impegnate nella pulitura e nella selezione di infiorescenze di canapa contenute in oltre 70 fusti.

Considerato che tali operazioni sono vietate dall’art. 2, comma 3-bis della Legge n. 242/2016, introdotto nell’ordinamento lo scorso anno, trovandosi, quindi, in flagranza di reato, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria imperiese, sono state svolte alcune perquisizioni domiciliari che consentivano di rinvenire ulteriori recipienti contenenti canapa già confezionata e pronta per la spedizione.

Le successive analisi eseguite sui cannabinoidi dal consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Imperia hanno consentito di appurare che il contenuto complessivo di THC era superiore alla soglia prevista dall’art. 4, comma 5 della Legge n. 242/2016.

Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 530 kg di marijuana e di 928 piante nonché la denuncia di due persone per l’ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti destinate prevalentemente alla filiera industriale che avrebbero fruttato sul mercato circa 250 mila euro.