mercoledì 14 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaMeteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi almeno sino al week end
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi almeno sino al week end

Redazione Liguria
0

meteo liguria mercoledì 14 gennaio 2026Correnti d’aria umida e mite di origine meridionale continuano a soffiare nei medio-basso strati determinano condizioni di tempo perturbato su tutta la Liguria almeno fino al prossimo fine settimana compreso.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026:
al mattino condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione, con parziali schiarite solo su Imperiese.
Possibili deboli piovaschi che si concentreranno soprattutto tra Genovese e Savonese.
Nel pomeriggio la situazione resterà pressochè invariata con qualche schiarita sull’estremo Ponente, mentre altrove il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso con ancora possibili deboli piovaschi.
Venti tesi da sud-est tra Savonese orientale e Spezzino, deboli da nord-est su Imperiese.
Mare generalmente mosso
Temperature stazionarie
Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +11°C/+15°C.
Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +6°C/+11°C

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
imperia sequestro marijuana

Imperia, Guardia di Finanza sequestra mezza tonnellata di marijuana

Cronaca
Coda A10

Autostrade, lavori e code: mattinata di traffico sul nodo genovese

Cronaca
emanuele galeppini

Strage di Crans-Montana, autopsia di Emanuele Galeppini a Roma

Cronaca
Vigili del Fuoco, pompieri, incendio interno locale

Genova, incendio in casa a Sampierdarena, morti due cani ed un...

Cronaca