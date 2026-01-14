Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi almeno sino al week end

Correnti d’aria umida e mite di origine meridionale continuano a soffiare nei medio-basso strati determinano condizioni di tempo perturbato su tutta la Liguria almeno fino al prossimo fine settimana compreso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026:

al mattino condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione, con parziali schiarite solo su Imperiese.

Possibili deboli piovaschi che si concentreranno soprattutto tra Genovese e Savonese.

Nel pomeriggio la situazione resterà pressochè invariata con qualche schiarita sull’estremo Ponente, mentre altrove il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso con ancora possibili deboli piovaschi.

Venti tesi da sud-est tra Savonese orientale e Spezzino, deboli da nord-est su Imperiese.

Mare generalmente mosso

Temperature stazionarie

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +11°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +6°C/+11°C