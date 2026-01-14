Salute, in Liguria migliora la qualità dell’aria ma con qualche criticità

Qualità dell’aria in lento ma costante miglioramento in Liguria. A dirlo, in attesa della validazione ufficiale di tutti i dati misurati nel 2025, il Sistema Nazionale per la

Protezione dell’Ambiente che ha diffuso oggi le prime informazioni.

Secondo i dati, in Liguria, la qualità dell’aria è in continuo, lento e costante miglioramento, con qualche criticità localizzata.

Nel corso dell’anno, nonostante si siano registrati un superamento della soglia di informazione dell’ozono e alcuni valori giornalieri di PM10 oltre i 50 µg/m³, in parte legati a condizioni meteorologiche sfavorevoli, gli unici limiti a essere superati saranno il valor medio annuale del biossido di azoto a Genova (nella sola postazione di Corso Europa/San Martino) e il benzo(a)pirene a Cairo Montenotte, ancora sopra il ng/m³ nelle postazioni industriali.

Arpal ha continuato a garantire il monitoraggio continuo, la pubblicazione trasparente dei dati e il confronto con enti e cittadini, in vista anche dell’aggiornamento e adeguamento ai nuovi standard europei.