giovedì 15 Gennaio 2026
Autostrade, da lunedì in A12 chiusa l’uscita di Chiavari verso ponente

Redazione Liguria
Uscita Autostrada ChiavariChiavari – Dopo la ripresa dei cantieri sul nodo autostradale genovese terminate le festività natalizie, prendono il via nuovi lavori che nelle prossime settimane potranno creare ulteriori disagi ad automobilisti e trasportatori.
É il caso dell’A12, dove a partire da lunedì 19 gennaio prenderà il via il cantiere che porterà alla chiusura dell’uscita di Chiavari per coloro che provengono da levante. Si tratterà della prima fase di lavori, che dovrebbe avere una durata di circa un mese e mezzo: la riapertura, infatti, è prevista a partire dall’alba di venerdì 6 marzo.
“Per l’intero periodo, sulla rampa di ingresso in direzione Genova, sarà attivo un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.
In alternativa alla chiusura dell’uscita di Chiavari, sarà possibile utilizzare la stazione di Lavagna”, scrive Autostrade.
Inoltre, si sottolinea come i lavori si rendano necessari per permettere le operazioni di messa in sicurezza dello svincolo, con la sostituzione delle barriere esistenti.
