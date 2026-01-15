Avegno, incendio in una abitazione, in fiamme il tetto

Avegno (Genova) – Momenti di paura, nella notte, in una abitazione del piccolo centro dell’entroterra genovese dove, intorno alle 5,30 è scattato l’allarme per un incendio che si è sviluppato sul tetto di una casa.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Rapallo, dalla Centrale di Genova, oltre a vari mezzi di appoggio, quali autoscala, autobotti, carro aria.
Le operazioni di spegnimento hanno interessato soprattutto il tetto e grazie all’autoscala i pompieri sono riusciti ad intervenire velocemente e direttamente nell’area interessata dalle fiamme evitando che l’incendio si propagasse all’abitazione.
Tre persone sono state evacuate dalla casa ma non si registrano feriti.
In corso le operazioni di bonifica e di ricerca dell’origine e delle cause del fuoco che potrebbe essere stato originato dal surriscaldamento della canna fumaria.
notizia in aggiornamento