giovedì 15 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAvegno, incendio in una abitazione, in fiamme il tetto
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Avegno, incendio in una abitazione, in fiamme il tetto

Redazione Liguria
0

vigili fuoco incendio tettoAvegno (Genova) – Momenti di paura, nella notte, in una abitazione del piccolo centro dell’entroterra genovese dove, intorno alle 5,30 è scattato l’allarme per un incendio che si è sviluppato sul tetto di una casa.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Rapallo, dalla Centrale di Genova, oltre a vari mezzi di appoggio, quali autoscala, autobotti, carro aria.
Le operazioni di spegnimento hanno interessato soprattutto il tetto e grazie all’autoscala i pompieri sono riusciti ad intervenire velocemente e direttamente nell’area interessata dalle fiamme evitando che l’incendio si propagasse all’abitazione.
Tre persone sono state evacuate dalla casa ma non si registrano feriti.
In corso le operazioni di bonifica e di ricerca dell’origine e delle cause del fuoco che potrebbe essere stato originato dal surriscaldamento della canna fumaria.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo liguria giovedì 15 gennaio 2026

Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi e piogge sparse

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, incidente sul lavoro su una nave in porto

Cronaca
Marco Macrì genova inclusiva

Disabilità, Genova Inclusiva: DDL Caregiver misura che non crea diritti

Cronaca
fioraio via XX settembre genova

Genova, chiude lo storico fioraio di via XX settembre, 7 dipendenti...

Cronaca