giovedì 15 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, cane antidroga alla Fiumara, fermati tre giovani
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSampierdarena

Genova, cane antidroga alla Fiumara, fermati tre giovani

Redazione Liguria
0

Leone cane poliziotto GenovaGenova – Controlli con il cane antidroga nella zona del centro commerciale Fiumara a Sampierdarena. Gli agenti del commissariato Cornigliano, accompagnati dal team cinofili antidroga e dal fiuto infallibile del cane poliziotto Leone hanno ispezionato la zona fermando tre giovani di 25, 23 e 18 anni che il cane ha segnalato per possibile possesso di droga.
I tre avevano effettivamente dell modiche quantità di sostanze stupefacenti e ne hanno dichiarato l’uso personale per il quale sono stati sanzionato in via amministrativa.
I ragazzi sono stati inoltre segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
carabinieri auto

Genova, truffe agli anziani: 26enne condannata a cinque anni

Cronaca
Regione Liguria piazza De Ferrari balcone

Farmaci salvavita carenti in Liguria, martedì l’emergenza dibattuta in Regione Liguria

Cronaca
cocaina

Genova, corriere della droga sul bus con 100 grammi di cocaina

Cronaca
Uscita Autostrada Chiavari

Autostrade, da lunedì in A12 chiusa l’uscita di Chiavari verso ponente

Cronaca