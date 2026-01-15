Genova, cane antidroga alla Fiumara, fermati tre giovani

Genova – Controlli con il cane antidroga nella zona del centro commerciale Fiumara a Sampierdarena. Gli agenti del commissariato Cornigliano, accompagnati dal team cinofili antidroga e dal fiuto infallibile del cane poliziotto Leone hanno ispezionato la zona fermando tre giovani di 25, 23 e 18 anni che il cane ha segnalato per possibile possesso di droga.

I tre avevano effettivamente dell modiche quantità di sostanze stupefacenti e ne hanno dichiarato l’uso personale per il quale sono stati sanzionato in via amministrativa.

I ragazzi sono stati inoltre segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.