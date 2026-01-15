giovedì 15 Gennaio 2026
Genova, corriere della droga sul bus con 100 grammi di cocaina

Redazione Liguria
cocaina involucro panettoGenova – Viaggiava sull’autobus con 100 grammi di cocaina nascosti nei pantaloni. Un 24enne è finito in manette durante un controllo di polizia avvenuto su un autobus partito da Quarto e diretto in centro.
Gli agenti erano sul bus per prevenire borseggi e furti e quando il ragazzo li ha visti salire sul mezzo ha iniziato ad innervosirsi e a cercare di restare defilato.
Gli agenti si sono accorti del comportamento anomali e hanno deciso di effettuare un controllo dei documenti che ha reso ancora più agitato il giovane che, a quel punto, è stato sottoposto a fermo e a perquisizione che ha rivelato che stava trasportando circa un etto di cocaina purissima.
Il giovane è stato arrestato e si indaga per capire a chi era destinata la droga e dove sia stata presa.
Tra le ipotesi quella che i “corrieri” usino i mezzii pubblici per dare meno nell’occhio ed evitare i controlli più frequenti per auto e moto.

