Genova, dal 19 gennaio al via i lavori in via XX Settembre: le modifiche

Genova – Lunedì 19 gennaio prenderanno il via i lavori previsti nell’ambito del progetto 4 Assi per il Trasporto Pubblico Locale che riguarderanno la zona di via XX Settembre.

Nello specifico, la prima fase degli interventi interesserà il tratto della strada compreso tra piazza De Ferrari e l’incrocio con via Sofia Lomellini, nella carreggiata lato monte.

A partire dalle ore 21:00 di lunedì e fino a venerdì 20 febbraio, giornata in cui è prevista la fine della prima fase di lavori, entreranno in vigore alcune modifiche alla circolazione. Eccole nello specifico:

– limite massimo di velocità fissato a 30 km/h

– soppressione della corsia ciclabile lungo la corsia che viaggia in direzione nord

– soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici lungo la corsia che viaggia in direzione sud

