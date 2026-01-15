Genova, incidente in Albaro: ferito un uomo, soccorsi sul posto

Genova – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di piazza Leonardo Da Vinci nel quartiere genovese di Albaro.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto avvenuto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che ad avere la peggio sia stato un uomo che stava viaggiando a bordo del suo scooter, che è rimasto ferito dopo esser stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarlo in codice giallo, ossia quello di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova.

Pesanti rallentamenti alla circolazione si sono registrati a seguito del sinistro stradale, con gli agenti della polizia locale intervenuti che, oltre a svolgere gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica, hanno dovuto anche gestire il traffico che si è creato nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]