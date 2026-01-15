Genova, truffe agli anziani: 26enne condannata a cinque anni

Genova – Una donna di 26 anni residente a Nocera Inferiore è stata condannata a cinque anni di reclusione per aver fatto parte di un’associazione a delinquere responsabile di alcune truffe ad anziani commessi in tutto il territorio nazionale.

Due di queste sono state commesse ai danni di alcuni pensionati residenti a Genova, sempre con lo stesso modus operandi: le vittime ricevevano una telefonata nella quale una presunta segretaria di un avvocato le informava che alcuni dei loro cari si trovavano in difficoltà e che per risolvere la situazione sarebbero serviti dei soldi in contanti, che una complice provvedeva a ritirare rapidamente dalle abitazioni in questione.

Le truffe avvenute sul territorio genovese risalgono ai primi mesi del 2024. In una di queste i malviventi sono riusciti ad impossessarsi di quasi 7000 euro in contanti e di gioielli dal valore di 20mila euro.

