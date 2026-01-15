Omicidio Nada Cella, oggi attesa la sentenza a Genova

Genova – E’ il giorno della sentenza per il processo, arrivato a quasi 30 anni dal delitto, per l’omicidio di Nada Cella, la ragazza di 24 anni uccisa nell’ufficio del commercialista Marco Soracco il 6 maggio del 1996.

Una sentenza che potrebbe mettere la parola “fine” ad un mistero durato per decenni e portare una luce nella famiglia della giovane trucidata per cause mai davvero chiarite o lasciare aperto un “cold case” che ha fatto discutere per quasi tre decenni.

Sul banco degli imputati ascolteranno la sentenza l’unica indagata per l’omicidio, Anna Lucia Cecere, già entrata e uscita rapidamente dalle indagini, nel 1996 e il datore di lavoro della vittima, accusato di non aver collaborato con le indagini e di aver reso false dichiarazioni.

Questa mattina sono attese in aula le repliche della difesa – che sottolinea l’assenza di una prova definitiva e chiede che l’indagata non venga condannata sulla base di una ricostruzione fatta da tanti piccoli elementi che, però, singolarmente, non “incastrano” la presunta assassina.

Subito dopo i giudici si riuniranno e decideranno mettendo – forse – la parola fine ad una battaglia legale piena di colpi di scena e caratterizzata da uno scontro costante sulla “forza” degli elementi probatori.

Attende la Famiglia di Nada Cella, che spera di avere Giustizia per la giovane trucidata mentre si trovava in ufficio e forse è finita in una vicenda più grande di lei e attende l’imputata che non si è mai presentata in aula respingendo anche la possibilità di essere ascoltata nella sua versione dei fatti.

Secondo l’ipotesi accusatoria avrebbe ucciso per gelosia e vendetta, recandosi sul posto di lavoro di Nada Cella con l’intento di vedere il commercialista di cui sarebbe stata invaghita e credendo che sparendo la “rivale” sarebbe riuscita a coronare il desiderio di sostituirla nel cuore e nel posto di lavoro.

Una rabbia cieca l’avrebbe mossa quando, per l’ennesima volta, Nada le avrebbe impedito di sentire il commercialista per espresso ordine di quest’ultimo che, in tribunale, ha negato di aver avuto una relazione o anche solo un interesse per le due giovani.