giovedì 15 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaMeteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi e piogge sparse
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi e piogge sparse

Redazione Liguria
0

meteo liguria giovedì 15 gennaio 2026Correnti umide provenienti da meridione continuano ad interessare la Liguria portando alla formazione di nubi medio-basse sull’alto Tirreno, con piogge prevalentemente deboli tra Liguria e Toscana.
Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026:
al mattino previste piogge deboli sul centro-levante della regione, a carattere di rovesci tra deboli e moderati alternati a pause più asciutte; maggiori schiarite a ponente.
Dalle ore centrali calo generale delle precipitazioni a levante, in particolare sui versanti marittimi, dove sarà possibile anche qualche sparuta occhiata di sole.
Qualche rovescio persisterà tra Genovesato e Savonese orientale, e nell’interno di levante. Situazione migliore a ponente, con cieli sereni o poco nuvolosi nell’Imperiese.
Venti di scirocco moderato sui settori costieri del centro-levante, dai quadranti settentrionali tra Genovesato occidentale e Savonese orientale. Debole con direzione variabile altrove.
Mare generalmente mosso
Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.
Sulla costa attese temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +12°C/+15°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +1°C/+9°C e massime tra +6°C/+12°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
vigili fuoco incendio tetto

Avegno, incendio in una abitazione, in fiamme il tetto

Cronaca
ambulanza soccorsi

Genova, incidente sul lavoro su una nave in porto

Cronaca
Marco Macrì genova inclusiva

Disabilità, Genova Inclusiva: DDL Caregiver misura che non crea diritti

Cronaca
fioraio via XX settembre genova

Genova, chiude lo storico fioraio di via XX settembre, 7 dipendenti...

Cronaca