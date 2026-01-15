Meteo Liguria, ancora passaggi nuvolosi e piogge sparse

Correnti umide provenienti da meridione continuano ad interessare la Liguria portando alla formazione di nubi medio-basse sull’alto Tirreno, con piogge prevalentemente deboli tra Liguria e Toscana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 15 gennaio 2026:

al mattino previste piogge deboli sul centro-levante della regione, a carattere di rovesci tra deboli e moderati alternati a pause più asciutte; maggiori schiarite a ponente.

Dalle ore centrali calo generale delle precipitazioni a levante, in particolare sui versanti marittimi, dove sarà possibile anche qualche sparuta occhiata di sole.

Qualche rovescio persisterà tra Genovesato e Savonese orientale, e nell’interno di levante. Situazione migliore a ponente, con cieli sereni o poco nuvolosi nell’Imperiese.

Venti di scirocco moderato sui settori costieri del centro-levante, dai quadranti settentrionali tra Genovesato occidentale e Savonese orientale. Debole con direzione variabile altrove.

Mare generalmente mosso

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sulla costa attese temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +12°C/+15°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +1°C/+9°C e massime tra +6°C/+12°C.