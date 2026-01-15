Sestri Ponente, ambulante vendeva alimenti e bevande senza licenza, multato

Genova – Vendeva alimenti e bevande per strada, da ambulante, ma senza le necessarie autorizzazioni e dopo diverse segnalazioni da parte di residenti e commercianti è scattato il controllo e la multa.

Nel corso dell’attività antidegrado svolta stamattina a Sestri Ponente, la Polizia Locale è intervenuta tra via Travi, via Menotti e via Biancheri, area più volte segnalata dai residenti per episodi di irregolarità. Durante il controllo gli agenti hanno individuato una persona che, utilizzando un autocarro refrigerato, vendeva generi alimentari e bevande senza possedere la licenza per il commercio itinerante. Al termine degli accertamenti gli è stata quindi elevata una sanzione di 5mila euro.

«Questi interventi – ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – sono il frutto di un lavoro costante sul territorio e della preziosa collaborazione dei cittadini. Le segnalazioni che riceviamo ci permettono di intervenire in modo mirato nelle zone più esposte al degrado. Invitiamo tutti a continuare a contribuire con senso civico, solo attraverso un’azione condivisa tra istituzioni e comunità possiamo tutelare il decoro urbano e la qualità della vita nei nostri quartieri».

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni per contrastare le irregolarità e migliorare sicurezza e vivibilità in tutta la città.