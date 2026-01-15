Treni, guasto sulla linea Genova-Ventimiglia: ritardi e disagi

Albenga (Savona) – Un guasto linea linea ferroviaria Genova-Ventimiglia è avvenuto nel corso della mattinata odierna, giovedì 15 gennaio.

É accaduto intorno alle 9:30 nel tratto compreso tra le stazioni di Alassio e Albenga, in un tratto a binario unico. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovie dello Stato, che sono al lavoro per risolvere il prima possibile il guasto.

I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso, mentre risulta direttamente coinvolto il treno IC 631 partito da Ventimiglia in direzione Milano che è fermo in prossimità del guasto.

Al momento non si conoscono i tempi di durata dell’intervento e, quindi, nemmeno quelli di ripristino completo della circolazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]