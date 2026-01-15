giovedì 15 Gennaio 2026
Treni, guasto sulla linea Genova-Ventimiglia: ritardi e disagi

Treni ritardo LiguriaAlbenga (Savona) – Un guasto linea linea ferroviaria Genova-Ventimiglia è avvenuto nel corso della mattinata odierna, giovedì 15 gennaio.
É accaduto intorno alle 9:30 nel tratto compreso tra le stazioni di Alassio e Albenga, in un tratto a binario unico. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovie dello Stato, che sono al lavoro per risolvere il prima possibile il guasto.
I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso, mentre risulta direttamente coinvolto il treno IC 631 partito da Ventimiglia in direzione Milano che è fermo in prossimità del guasto.
Al momento non si conoscono i tempi di durata dell’intervento e, quindi, nemmeno quelli di ripristino completo della circolazione.
