Genova, fermato spacciatore alla Commenda di Prè

Genova – Ancora un fermo per spaccio nella zona della Commenda di Prè dove gli agenti della polizia locale hanno notato un giovane acquistare una dose di eroina dal pusher in cambio di denaro.

Bloccato l’acquirente in via Buozzi, è stato trovato in possesso della sostanza e sanzionato per uso personale, con il ritiro della patente di guida.

Il successivo fermo dello spacciatore, un 19enne, ha permesso di sequestrare il denaro provento dell’attività illecita, mentre la perquisizione domiciliare in via Sampierdarena ha portato al rinvenimento di ulteriore materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, irregolare sul territorio nazionale e già noto per precedenti di droga, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, convalidato il 13 gennaio dal Giudice, che ha disposto per lui l’obbligo di firma tre volte a settimana.