venerdì 16 Gennaio 2026
Genova, martedì senz’acqua agli Erzelli: le vie coinvolte

Redazione Liguria
0

acqua, rubinetto,Genova – Sarà un martedì di disagi per residenti e commercianti della zona degli Erzelli, dove è prevista una giornata con i rubinetti a secco a causa di alcuni lavori sulla rete idrica. L’interruzione inizierà dalle ore 08:00 e terminerà alle ore 18:00. Le vie coinvolte:
– Via Erzelli
– Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe, in particolare:
– Via dei Sessanta
– Via Tonale
– Via Col di Lana
– Via Malaspina
– Via Guido Agosti
– Via Alfredo Sandulli
– Via Nino Cervetto
– Via dell’Acciaio
– Via Sparta
– Via Priano
– Via Pier Domenico de Bissone
– Via Borzoli
– Via limitrofe
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
