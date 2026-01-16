Genova, martedì senz’acqua agli Erzelli: le vie coinvolte

Genova – Sarà un martedì di disagi per residenti e commercianti della zona degli Erzelli, dove è prevista una giornata con i rubinetti a secco a causa di alcuni lavori sulla rete idrica. L’interruzione inizierà dalle ore 08:00 e terminerà alle ore 18:00. Le vie coinvolte:

– Via Erzelli

– Vie limitrofe

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe, in particolare:

– Via dei Sessanta

– Via Tonale

– Via Col di Lana

– Via Malaspina

– Via Guido Agosti

– Via Alfredo Sandulli

– Via Nino Cervetto

– Via dell’Acciaio

– Via Sparta

– Via Priano

– Via Pier Domenico de Bissone

– Via Borzoli

– Via limitrofe

Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

