La Spezia, operato lo studente accoltellato: è gravissimo

La Spezia – Anche dopo l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto, si trova ancora in gravi condizioni lo studente di 19 anni accoltellato in classe questa mattina all’Istituto Chiodo di La Spezia.

Il giovane è apparso fin da subito in condizioni gravissime ed è stato soccorso in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea dai sanitari del 118 giunti sul posto. Il ragazzo sarebbe stato raggiunto da un fendente alla milza, che gli ha causato un arresto cardiaco.

Il presunto responsabile, uno studente di 18 anni, è stato fermato e trasportato in Questura.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto e l’origine dell’aggressione, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che i dissidi tra i due proseguissero già da diversi giorni. L’aggressione sarebbe avvenuta in classe sotto gli occhi degli studenti e di un insegnante.

