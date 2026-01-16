Meteo Liguria, passaggi nuvolosi e piovaschi sospinti dal vento forte

Correnti umide in arrivo dal Mediterraneo continuano ad interessare la Liguria portando molte nuvole e possibili precipitazioni sparse. Condizioni meteo che dovrebbero interessare la nostra regione per tutto il week end. Nuovo calo delle temperature da sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 16 gennaio 2026:

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con residue schiarite sull’Imperiese. Piogge deboli o moderate tra il medio levante, il genovese e il savonese orientale, asciutto sui restanti settori regionali.

Nel pomeriggio le piogge tenderanno a concentrarsi a ponente, specie sui versanti padani ed assumeranno carattere nevoso oltre i 1400 metri sulle Alpi Liguri.

A levante ed in tendenza sul centro attenuazione dei fenomeni con qualche schiarita.

Venti da moderati a forti da nord tra il Savonese e Genovese, lato costa, deboli orientali a levante, moderati da nord-est sull’Imperiese.

Mare generalmente mosso.

Temperature in calo sul settore centrale della regione, stazionaria altrove

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +10°C/+15°C.

Nell’interno attese temperatnterno: min: +1°C/+6°C – max: +3°C/+10°C.