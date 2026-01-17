Chiavari, torna la Fiera di Sant’Antonio e la Fiera Agricola, strade chiuse

Chiavari – Torna la Fiera di Sant’Antonio e Fiera Agricola e nel centro cittadino cambia la viabilità. Appuntamento per sabato 17 e domenica 18 gennaio per la tradizionale esposizione con bancarelle e stand. Quest’anno sono previste ben 510 presenze di aziende e venditori ambulanti.

Per consentire le attività della Fiera di Sant’Antonio e della Fiera Agricola sono chiuse al traffico e alla sosta:

viale Kasman, corso Dante, piazza Cavour, via Trieste, via San Francesco, piazza Roma, via Nino Bixio, corso Garibaldi, piazza Matteotti, via Delpino, piazza Della Torre, via Gagliardo, largo Giannini, via dei Casaretto, piazza Nostra Signora dell’Orto (parte a monte), via San Francesco (tratto tra corso Dante e via Trieste), via Nazario Sauro (tratto tra Corso Dante e Via Trieste), viale delle Medaglie d’Oro.