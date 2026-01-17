Grave incidente sull’Autostrada A10, traffico in tilt

Genova – Ancora un incidente sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia ed ancora un tratto chiuso, dalle 6 di questa mattina, per consentire le operazioni di soccorso e bonifica sul nuovo ponte San Giorgio.

Chiuso il tratto di autostrada della A10 che va da Genova Aeroporto sino al bivio con la l’uscita di Genova Ovest e il raccordo con la A7 Genova Milano.

Per cause ancora da accertare un veicolo appena uscito dalla galleria Coronata ha iniziato a sbandare colpendo diverse volte il guard rail.

L’auto si è ribaltata finendo la sua corsa a cavallo delle due carreggiate interrompendo il traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei soccorso e la polizia stradale-

I vigili del fuoco hanno estratto le persone a bordo del veicolo dopo averle estratte dale lamiere e le hanno affidate alle cure del personale del 118.

Tre persone sono state trasferite con la massima urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Martino

Altre due sono state ricoverate in codice giallo

L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione autostradale.

Chi proviene da Savona ed è diretto a Genova e sulla A12 Genova-Sestri Levante, deve uscire a Genova Aeroporto e rientrare a Genova Ovest dopo avere percorso la viabilità ordinaria. A chi è diretto a Ventimiglia, si segnala 1 km di coda dal bivio con la A7 Serravalle-Genova con obbligo di uscita e rientro a Genova Aeroporto. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.